Соледар, ДНР, , 21:08 — REGNUM В течение двух часов по пригороду Донецка украинские силовики выпустили более 30 мин различного калибра. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения Руслан Якубов, сообщили 16 апреля в представительстве.

По данным СЦКК, ВСУ в основном использовали мины калибра 120 мм. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Как сообщили в представительстве СЦКК, ранее боевики ВСУ выпустили в направлении населённого пункта Жабуньки две противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

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