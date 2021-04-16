МИД РФ опубликовал список невъездных американцев
Москва, 16 апреля, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Граждане США, которым бессрочно закрыт въезд в Россию в ответ на введённые 2 марта 2021 г. Вашингтоном санкции против российских официальных лиц, опубликовал 16 апреля МИД РФ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
МИД России
- генпрокурор США Мэррик Гарланд;
- директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль;
- министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас;
- советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс, (экс-постпред США при ООН и помощник по нацбезопасности);
- директор ФБР Кристофер Рэй;
- директор Нацразведки США Эврил Хейнс;
- экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон;
- экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.
Этим лицам, причастным к реализации антироссийского курса, закрывается въезд в Россию. Москва, как отмечается, отступила от используемого ранее принципа «не «подсвечивать» публично предпринимаемые российской стороной контрмеры» из-за особо агрессивных санкционных мер США.