Москва, 16 апреля, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Граждане США, которым бессрочно закрыт въезд в Россию в ответ на введённые 2 марта 2021 г. Вашингтоном санкции против российских официальных лиц, опубликовал 16 апреля МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

генпрокурор США Мэррик Гарланд; директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль; министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас; советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс, (экс-постпред США при ООН и помощник по нацбезопасности); директор ФБР Кристофер Рэй; директор Нацразведки США Эврил Хейнс; экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон; экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.

Этим лицам, причастным к реализации антироссийского курса, закрывается въезд в Россию. Москва, как отмечается, отступила от используемого ранее принципа «не «подсвечивать» публично предпринимаемые российской стороной контрмеры» из-за особо агрессивных санкционных мер США.