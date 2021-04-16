Москва, , 21:03 — REGNUM Создатели ролика «Русская кибердеревня» опубликовали новое творение — видео про «русский космопоезд». Оно доступно на YouTube-канале birchpunk.

Авторы ролика представили, как бы выглядели привычные для русского человека элементы поезда в космическом пространстве. Одну из ролей исполнил блогер BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов).

Добавим, что видео за несколько часов просмотрели более 480 тыс. человек. Ролик попал в тренды русскоязычного YouTube.

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