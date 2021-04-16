Санкт-Петербург, 16 апреля 2021, 21:07 — REGNUM В загоревшемся ещё 12 апреля здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге осталось два очага возгорания. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По состоянию на 20:40 мск 16 апреля, ведется проливка двух очагов в труднодоступных завалах на общей площади 20 кв. метров.
«На месте четыре автоцистерны, две установлены на пожарный гидрант. Работают ствола А и один лафетный ствол», — уточнили в пресс-службе.
Напомним, пожар на фабрике на Октябрьской набережной, 50, начался днем 12 апреля. Из-за обрушения здания огнеборцам сложно добраться до очагов возгорания, поэтому идет проливка.
На пожаре погиб один сотрудник МЧС, ещё трое пострадали, двое из них остаются в госпитале.
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