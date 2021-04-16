Рим, , 21:00 — REGNUM Школы и вузы Италии с начала мая 2021 года вернутся к очному обучению во всех регионах страны, кроме тех, где действует режим «красной зоны», передают национальные СМИ в пятницу, 16 апреля, со ссылкой на черновик декрета правительства.

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В настоящее время режим «красной зоны» и особо жестких ограничений действует в 4 регионах Италии из 21, предполагается, что на будущей неделе, 19−25 апреля, этот показатель снизится до трех.

На протяжении длительного периода студенты и старшеклассники в Италии занимались дистанционно.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение. В январе-марте 2021 года удаленно занимались почти все учащиеся средней и высшей школы.