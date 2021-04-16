Саранск, , 20:59 — REGNUM Мордовию в Совете Федерации представляют Сергей Кисляк и Владимир Литюшкин. В 2020 году доходы парламентариев, по сравнению с предыдущим годом изменились разнонаправленно, свидетельствуют декларации о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, опубликованные 16 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, представитель Госсобрания Мордовии в верхней палате парламента, зампред Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Литюшкин по итогам 2020 года задекларировал доход в размере 20,247 млн рублей, годом ранее он заработал 31,898 млн рублей.

В собственности парламентария 10 земельных участков различного назначения совокупной площадью 247,9 тыс. кв метров. Сенатор владеет жилым домом площадью 393 кв метра, двумя квартирами на 122,8 и 108,1 кв метров, двумя гаражами и одним машиноместом, девятью нежилыми зданиями, включая объект незавершённого строительства и ограждение. Все объекты недвижимости находятся в России.

Литюшкин задекларировал восемь транспортных средств: автомобили Волга 21, ГАЗ 69 и Skoda Superb, снегоход Scandic, трактор «Беларусь», экскаватор, а также катер «Гулянка» и маломерное судно. Перечень как недвижимого, так и движимого имущества сенатора по сравнению с 2019 годом не изменился.

Сергей Кисляк, первый зампред Комитета по международным делам, заработал в 2020 году 8,434 млн рублей, супруга — 390 тыс. рублей. По итогам 2019 года доход сенатора составлял 6,322 млн рублей, супруги — 358 тыс. рублей.

Сенатор имеет в собственности один земельный участок площадью 1,2 тыс. кв метров, жилой дом площадью 212,5 кв метров, квартирой площадью 140 кв метров, а также гаражом и хозяйственным строением. Все объекты расположены на территории РФ.

В пользовании Кислякак гараж и место для размещения автостоянок, супруга сенатора пользуется квартирой площадью 140 кв метров. Ездит сенатор на автомобиле Jeep Commander. За год в списке собственности сенатор никаких изменений не наблюдается.