Москва, , 20:52 — REGNUM Сегодня, 16 апреля, портал O Jogo рассказал об интересе московского «Спартака» к бывшему наставнику «Бенфики» Руе Витории.

По данным источника, московский клуб начал вести переговоры со специалистом о заключении контракта.

Напомним, что Витория возглавлял лиссабонскую команду в период с 2015 по 2019 год и за это время смог выиграть чемпионат Португалии и Суперкубок страны. В минувшем году он занимал пост главного тренера клуба «Ан-Нас» из чемпионата Саудовской Аравии.