Рим, , 20:52 — REGNUM Жителям Рима младше 60 лет приходят приглашения прийти в пункт вакцинации, а уже на месте им предлагают привиться вакциной AstraZeneca, передает LaPresse в пятницу, 16 апреля.

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Если гражданин отказывается, он может прийти позже для прививки другой вакциной, но сроки не сообщаются даже приблизительно, отмечают авторы.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно этой вакциной. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 16 апреля, в Италии умерли 116 366 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 429 (днем ранее — на 380). Число подтвержденных носителей выросло на 15 943 (днем ранее — на 16 974). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 842 079 — почти 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 506 738 человек — на 3285 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 273 149 человек, что составляет 7,09% населения Италии.