Москва, , 20:58 — REGNUM Рэпер Тимати записал сингл под названием «Маски». Песня доступна на стриминговых платформах с 16 апреля.

Композицию «Маски» рэпер посвятил участницам шоу «Холостяк». Песня, как и ранее выпущенный трек «Чокер», войдет в будущий мини-альбом Тимати «Шипы и розы».

ИА REGNUM напоминает, что Тимати является главным героем восьмого сезона телепроекта «Холостяк». В рамках шоу за сердце и внимание рэпера борются несколько девушек.

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