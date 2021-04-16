Донецк, , 20:51 — REGNUM Ракетному обстрелу подвергли украинские боевики посёлок на севере Донецка, сообщает 16 апреля Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что обстрел украинские боевики начали в 18:30 мск по направлению населённых пунктов Опытное — Жабуньки. Было выпущено две противотанковых управляемых ракеты (ПТУР).

Напомним, за сутки 15 апреля ВСУ четыре раза атаковали территорию ДНР.

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