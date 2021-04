Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Известный журналист Джейсон Шрайер назвал причину, по которой студии Naughty Dog передали проект по разработке ремейка игры The Last of Us. Об этом 16 апреля сообщил портал Comicbook.

Выступая в эфире шоу MinnMax, Шрайер сообщил, что Naughty Dog передали проект потому, что её сотрудникам сейчас просто нечем заняться. Он добавил, что в настоящее время студия только готовится к началу разработки будущих игр и поэтому она может занять себя созданием ремейка.

Ранее Шрайер сообщил в своём расследовании, что изначально работу по созданию ремейка игры доверили Sony Visual Arts Service Group, которая до этого не имела собственных значимых проектов. Впоследствии руководство Sony решило передать Naughty Dog разработку The Last of Us Remake.

