Москва, 16 апреля, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Решение по Косово и Метохии необходимо искать в рамках Резолюции 1244 СБ ООН. Об этом напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 апреля во время пресс-конференции по итогам визита главы сербской дипломатии Николы Селаковича в Москву.

МИД России Пресс-конференция Сергея Лаврова и Николы Селаковича по итогам переговоров. 16 апреля 2021 года, Москва

Журналисты припросили Лаврова прокомментировать информацию о существовании некого «нон-пейпер"-документа, составленного словенским политиком Янезом Яншем, в котором предлагается финализировать развал Югославии созданием новых границ на Балканах по этническому принципу, что подразумевало бы появление «Великой Албании». Лавров подчеркнул, что никто, тем более руководители европейских правительств, не имеют право высказывать идеи, которые грубо подрывают концепцию, заложенную в резолюции 1244 СБ ООН.

«Еще раз повторю, концепция подразумевает, что Совет Безопасности уважает суверенитет Сербии, а конкретный статус Косово нужно искать на переговорах между Приштиной и Белградом. Как президент Путин неоднократно говорил, мы поддержим любое решение, которое будет приемлемо для Сербии», — отметил Лавров.

Министр отметил, что Россия продолжит взаимодействовать с Сербией на поле косовского урегулирования. Он напомнил, что благодаря инициативной позиции Сербии и при активном содействии России были нейтрализованы нелегитимные попытки Косово добиться членства в международных организациях, таких как Интерпол, ЮНЕСКО, Совет Европы.

Напомним, что Россия последовательно указывает на важность резолюции 1244 СБ ООН как основополагающего документа для поиска долгосрочного компромиссного решения косовского вопроса.