Париж, , 20:44 — REGNUM Украина хочет не только задавать вопросы, но и получать конкретные ответы от европейских партнёров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя продолжительность встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщило 16 апреля информационное агентство УНИАН.

По его словам, в ходе встречи поднималось множество вопросов, включая вопросы о вступлении Украины в ЕС и НАТО.

«Украина — мощная настойчивая страна, которая хочет не только задавать вопросы, но и получать ответы. Не всё так быстро в жизни происходит, поэтому эта встреча затянулась», — сказал Зеленский.

Как сообщило издание «Европейская правда», из-за затянувшейся встречи президентов Украины и Франции пришлось отменить переговоры в расширенном составе.

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