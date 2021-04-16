Рим, , 20:38 — REGNUM В правительстве Италии рассматривают возможность повышения ставки НДФЛ для самозанятых граждан, заявила в пятницу, 16 апреля, лидер правоцентристской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Ставка может быть увеличена в полтора раза, с 15% до 23%, отметила лидер итальянской оппозиции.

Составляющие основу правительства популисты и леволибералы, вместо того чтобы в тяжелый период помогать бизнесу, продолжают ему мешать, продолжая запрещать работу (вместо установления четких правил работы) и подумывая о повышении налогов, добавила она.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.