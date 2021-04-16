Москва, , 20:58 — REGNUM Визажист и блогер Гоар Аветисян подарила своему младшему брату Альберту автомобиль. Об этом она сообщает 16 марта в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CNuIV0sB_cE/

«Какое же это счастье — иметь возможность исполнить мечту своего братика», — делится своей радостью блогер. Аветисян подарила родственнику автомобиль BMW — X5 M с полной комплектацией, стоимость такого средства передвижения оценивается в 16 миллионов рублей.

Ранее Гоар Аветисян преподнесла еще один дорогостоящий подарок. Она купила своей маме квартиру в Москве за 40 миллионов рублей.

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