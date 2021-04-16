Милан, Италия, , 20:34 — REGNUM Введенный правительством Италии в 2020 году запрет на увольнения работников сохранил 400 тысяч рабочих мест, с такой оценкой выступили в пятницу, 16 апреля, эксперты Центробанка страны.

Они также отметили, что запланированный на 2021 год рост ВВП на 4% является достижимым, но много будет зависеть от хода прививочной кампании и связанной с ней скорости снятия антикоронавирусных ограничений.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.