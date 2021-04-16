Лос-Анджелес, США, , 20:33 — REGNUM Потоковый сервис Paramount Plus выпустит сериал на основе аудиокниги «Зови меня Богом» про серийного убийцу из США Джона Аллена Мухаммада, известного под прозвищем «вашингтонский снайпер». Об этом 16 апреля сообщил портал Deadline.

Реализацией проекта займётся компания XG Productions, основанная двумя бывшими агентами ФБР Джимом и Тимом Клементе. Братья на основе своей аудиокниги напишут сценарий вместе с создателем сериала «Морская полиция: Лос-Анджелес» Р. Скоттом Геммиллом. Снимать пилотный эпизод будет Брэд Силберлинг, выступавший в качестве исполнительного продюсера «Зачарованных».

Напомним, Джон Аллен Мухаммад, которому помогал Ли Бойд Мальво, в 2002 году убил в окрестностях Вашингтона десять человек, ещё трое местных жителей были тяжело ранены. Преступники были арестованы 24 октября 2002 года, в 2003 году суд США приговорил Мухаммада к смертной казни, приговор был приведён в исполнение 10 ноября 2009-го.

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