Рим, , 20:30 — REGNUM

По данным на вечер пятницы, 16 апреля, в Италии умерли 116 366 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 429 (днем ранее — на 380), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 15 943 (днем ранее — на 16 974).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 842 079 — почти 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 506 738 человек — на 3285 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 4 273 149 человек, что составляет 7,09% населения Италии.