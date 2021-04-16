Париж, , 20:30 — REGNUM Сегодня, 16 апреля, журналист Николо Скира в своем твиттере сообщил, что бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар согласовал новый контракт с клубом.

По данным источника, контракт рассчитан на пять лет, а заработная плата футболиста составит 30 миллионов евро в год. Также присутствует пункт о продлении еще на сезон на таких же условиях.

Официальное объявлении о подписании соглашения состоится в ближайшие дни.

В текущем сезоне 29-летний бразилец принял участие в 13 матчах чемпионата Франции и отличился 9 (6+3) очками по системе «гол+пас».