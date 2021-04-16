Москва, , 20:30 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сегодня, 16 апреля, объявил о введении ответных российских санкций на недавние санкции со стороны США. Контрсанкции оказались частично симметричными — Россия высылает 10 американских дипломатов, запрещает въезд в страну восьми американским высшим чиновникам, вводится ещё ряд ограничений дипломатического характера.

Шахматы Иван Шилов © ИА REGNUM

Что касается американских санкций против российского государственного долга (США запретили своим юридическим лицам покупать облигации российского госдолга напрямую), то Лавров признал, что у России нет аналогичного рычага давления на США. Тем не менее он подчеркнул, что Москва может больно ударить по американской экономике, но будет держать эту меру про запас.

Также Лавров отметил, что российские власти продолжат работу по пресечению деятельности американских фондов и НКО на территории России. Стоит отметить, что российские фонды и НКО фактически никогда не работали на территории США в сопоставимом объеме.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров считает, что Россия находится не в том положении, чтобы симметричный ответ на американские санкции был действительно эффективным:

При том, что в правилах дипломатии — взаимность, подразумевает равенство потенциалов сторон. Современная Россия экономически, политически и технологически проигрывает США. Она абсолютно зависит от американских платежных систем, американского интернета, американских коммуникаций, Россия до сих пор вкладывает свои ресурсы в содержание доллара США. Не говорю уже о том, что для очень значительной части либерального истеблишмента России Соединенные Штаты Америки — это Град на холме. Да, у них электоральные возможности никогда не были выше 15% избирателей. Но им принадлежит экономическая и медийная власть.

Современная экономика, несмотря на весь опыт XX века, в наших периферийных странах до сих пор управляется догматическими либертарианцами, которые спешат понравиться США. Поэтому лучший ответ России на санкции США — это будет вынуть её хрупкие белые яйца из песков США, минимизировать зависимость России от США.