Колеров: лучший ответ на санкции — минимизировать зависимость России от США
Москва, 16 апреля, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сегодня, 16 апреля, объявил о введении ответных российских санкций на недавние санкции со стороны США. Контрсанкции оказались частично симметричными — Россия высылает 10 американских дипломатов, запрещает въезд в страну восьми американским высшим чиновникам, вводится ещё ряд ограничений дипломатического характера.
Что касается американских санкций против российского государственного долга (США запретили своим юридическим лицам покупать облигации российского госдолга напрямую), то Лавров признал, что у России нет аналогичного рычага давления на США. Тем не менее он подчеркнул, что Москва может больно ударить по американской экономике, но будет держать эту меру про запас.
Также Лавров отметил, что российские власти продолжат работу по пресечению деятельности американских фондов и НКО на территории России. Стоит отметить, что российские фонды и НКО фактически никогда не работали на территории США в сопоставимом объеме.
Главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров считает, что Россия находится не в том положении, чтобы симметричный ответ на американские санкции был действительно эффективным: