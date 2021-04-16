Москва, , 20:20 — REGNUM БОИНГ-777 «АЭРОФЛОТА» СТОЛКНУЛСЯ С ПТИЦЕЙ

Мальдивы, остров Хулупе, аэропорт Мале. По докладу командира, при выполнении взлета в аэропорту г. Мале, на скорости 155 узлов произошло столкновение ВС с птицей в верхнюю часть кабины пилотов. Параметры работы двигателей и систем без отклонений, полет был продолжен. На послеполетном осмотре в аэропорту Шереметьево была обнаружена плавная вмятина со следами столкновения с птицей в верхней части кабины пилотов. ВС от полетов было отстранено для оценки технического состояния. Самолёт В-777, рейс «Мале — Москва (Шереметьево)». «Аэрофлот».

БОЛЬНОЙ НА БОРТУ «РОССИИ»

Тюмень (Рощино). При заходе на посадку экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире на борту. Была вызвана скорая помощь к борту самолета после посадки, оказана медицинская помощь. Рейс «Санкт-Петербург — Тюмень». Авиакомпания «Россия».

A-330 «АЭРОФЛОТА» ОТСТРАНЕН ОТ ПОЛЕТОВ ИЗ-ЗА ВМЯТИН

Аэропорт Москва (Шереметьево). На послеполетном осмотре, до подъезда спецтехники, было обнаружено повреждение, несколько вмятин в нижней части фюзеляжа отсека ВСУ, без следов от посторонних предметов. Самолёт от полетов был отстранен для оценки технического состояния. Самолёт А-330, рейс «Стамбул — Москва (Шереметьево)». «Аэрофлот».

S7 СНЯЛА С РЕЙСА ДВУХ ПЬЯНЫХ

Аэропорт Уфа. По требованию представителя авиакомпании в процессе посадки с рейса были сняты пассажиры, находившиеся в состоянии видимого алкогольного опьянения. Без багажа. Составлен Протокол об административном правонарушении. Самолёт А-320, рейс S7−1136 «Уфа — Москва (Домодедово)». Авиакомпания «S7».

БОЛЬШОЙ БЕСПИЛОТНИК ПРОЛЕТЕЛ НАД АЭРОПОРТОМ СИМФЕРОПОЛЬ

Аэропорт Симферополь. От старшего диспетчера аэропорта «Симферополь» поступила информация о визуальном наблюдении объекта, похожего на БПЛА, двигавшегося из села «Родниковое» через северную часть ВПП-2 в направлении филиала «Крымаэронавигация».