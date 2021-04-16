Республика Марий Эл, , 20:20 — REGNUM В деревне Паймыр Моркинского района 46-летняя женщина умерла, не дождавшись приезда врачей, автомобиль скорой не мог проехать по бездорожью и был оставлен в соседнем населенном пункте. Медики добирались на вызов с помощью нанятой повозки с лошадью — дорога заняла четыре часа.

Инцидент произошел еще 27 марта, но ни в администрации района, ни в минздраве Марий Эл о нем не знали, сообщает издание «Подъем». Причем, местные жители утверждают, что это не первый такой случай в этой деревне.

Позднее в минздраве республики заявили, что по данному факту будет проведена проверка. Будут установлены все обстоятельства случившегося.

По словам пресс-секретаря главы региона Екатерины Серебряковой, в прошлом году дорога была проложена, но только до соседнего села, которое находится на расстоянии около километра. Этот отрезок врачи и преодолевали на повозке. В текущем году на этом участке не планировалось строить дорогу.

«Но это важная задача, что даже если несколько человек проживают, чтобы они были связаны дорожными артериями, поэтому, безусловно, вопрос будет рассматриваться», — заверила она.

Кроме того, глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил разобраться в ситуации, после проверки, вероятно, будут приняты какие-то дисциплинарные решения. Главе Моркинского района поручено связаться с родственниками погибшей и оказать помощь в случае необходимости.

Отметим, власти Марий Эл регулярно рапортуют об активных дорожных работах в республике, которые идут с опережением графика, а все контракты в рамках доведенных в текущем году до республики средств уже заключены.

Так, сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в этом году работы будут проводиться на 32 объектах, 20 их них — дороги регионального значения, остальные — на территории Йошкар-Олинской агломерации. По всем объектам полностью проведены контракты на сумму 4,278 млрд рублей.