Ульяновск, 16 апреля 2021, 20:19 — REGNUM Лидеры КПРФ Геннадий Зюганов и ЛДПР Владимир Жириновский в скором времени оставят свои посты, считает председатель партии «Коммунисты России» (КПКР)и вице-спикер Законодательного собрания Ульяновской области Максим Сурайкин. По словам коммуниста, оба политика уже «не имеют резерва для оппозиционной борьбы». Напомним, сегодня, 16 апреля, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что председатель КПРФ Геннадий Зюганов вскоре покинет свой пост.
Глава КПКР уверен, что после смены руководства обе крупнейшие системные оппозиционные партии ожидает похожая судьба. «Жириновский и Зюганов оставят после себя сходное наследие — маргинальные региональные отделения, руководящие органы которых наполнены глубоко коммерческими, а порой и просто околокриминальными личностями», — цитирует заявление Сурайкина пресс-служба КПКР. «Страна требует быстрых реакций, взвешенных и рисковых решений, инновационного подхода, чего оба этих лидера дать ей уже не в силах», — резюмировал председатель КПКР.