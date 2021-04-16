Ульяновск, , 20:19 — REGNUM Лидеры КПРФ Геннадий Зюганов и ЛДПР Владимир Жириновский в скором времени оставят свои посты, считает председатель партии «Коммунисты России» (КПКР)и вице-спикер Законодательного собрания Ульяновской области Максим Сурайкин. По словам коммуниста, оба политика уже «не имеют резерва для оппозиционной борьбы». Напомним, сегодня, 16 апреля, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что председатель КПРФ Геннадий Зюганов вскоре покинет свой пост.

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«Своим заявлением об уходе Геннадия Зюганова Владимир Жириновский произвел себе выстрел в ногу, — заявил Сурайкин изданию 73online.ru — Он лишний раз напомнил о том, что есть лидеры, которым давно пришло время покинуть политическую арену. Возраст берет свое. Сама КПРФ давно превращена Зюгановым в бюрократическую структуру, где нет ни одного лидера, ни одного человека, связанного с коммунистическими идеалами, активных партийных организаций практически не осталось. Уход Зюганова однозначно повлияет на положение партии. КПРФ в итоге может вообще рассыпаться, потому что за спиной партийной номенклатуры нет никакой реальной массовой организации. Аппаратчики КПРФ никак не связаны с интересами простых людей, людей труда. Уверен, что в ближайшее время лишится лидера и ЛДПР. Долгая политическая жизнь Владимира Жириновского стремится к финалу, и он скоро оставит пост председателя».

Глава КПКР уверен, что после смены руководства обе крупнейшие системные оппозиционные партии ожидает похожая судьба. «Жириновский и Зюганов оставят после себя сходное наследие — маргинальные региональные отделения, руководящие органы которых наполнены глубоко коммерческими, а порой и просто околокриминальными личностями», — цитирует заявление Сурайкина пресс-служба КПКР. «Страна требует быстрых реакций, взвешенных и рисковых решений, инновационного подхода, чего оба этих лидера дать ей уже не в силах», — резюмировал председатель КПКР.