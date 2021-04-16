Анкара, , 20:17 — REGNUM Суточные показатели выявления новых случаев заражения коронавирусом достигли нового рекорда в Турции, где за 24 часа зафиксировали 63 082 случая, сообщает 16 апреля минздрав страны.

Стоит отметить, что днем ранее за сутки в Турции было зафиксировано 62 797 новых случая заражения коронавирусом.

«Сегодня зарегистрировано 63 082 новых случая COVID-19, госпитализированы 2915 пациентов. Умерли 289 человек, а всего с начала пандемии — 35 320. В тяжелом состоянии остаются 3205 человек», — указано в сообщении минздрава Турции.

Власти страны ужесточают карантинные меры, ограничивают междугороднее сообщение и увеличивают продолжительность комендантского часа.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции Россия ограничила воздушное сообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.

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