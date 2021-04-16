Лос-Анджелес, США, , 20:17 — REGNUM Глава студии Marvel Кевин Файги рассказал о том, что происходит на съёмках кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом 16 апреля сообщил портал Cinema Blend.

«Я нахожусь в Лондоне на съемках «Доктора Стрэнджа 2», — сообщил Файги, добавив, что Элизабет Олсен работает на площадке «без перерывов», осуществляя перенос истории Алой Ведьмы из сериала «ВандаВижен» в новый фильм студии.

При этом руководитель Marvel отметил, что это последняя неделя съёмок сиквела «Доктора Стрэнджа».

Напомним, после выхода последнего эпизода сериала «ВандаВижен» фанаты стали гадать о том, появится ли Алая Ведьма в картине «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Премьера кинокомикса запланирована на 24 марта 2022 года.

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