Канберра, 16 апреля, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Австралийский певец Трой Сиван выпустил новую песню о любви под названием You. Трек доступен на стриминговых платформах с 16 апреля.

Gage Skidmore Трой Сиван

Для записи композиции Трой Сиван объединился с певицей Тейт Макрэй и DJ Regard. Ранее фрагмент песни был использован Сиваном в его аккаунте TikTok, а релиз полноценной версии трека состоялся позже.

ИА REGNUM напоминает, что Трой Сиван — австралийский певец, автор песен и блогер. Также в 2009 году он снимался в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха» в роли юного Джеймса Хоулетта.