Киев, 16 апреля, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Андрей Таран встретился с послом Великобритании в стране Мелиндой Симмонс. Об этом сообщила 16 апреля пресс-служба министерства обороны Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские боевики

Украинский министр рассказал о ситуации на российско-украинской границе, а также на линии разграничения Украины и республик Донбасса.

Британский дипломат в свою очередь заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пообещала, что инструкторы из Великобритании продолжат готовить боевиков ВСУ.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин назвала украинские вооружённые формирования одними из самых боеспособных в Европе.