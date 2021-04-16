Санкт-Петербург, 16 апреля, 2021, 20:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге отменяется требование об обязательном ношении перчаток в общественных местах, объектах торговли и обслуживания, в общественном транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры. Это правило, введенное еще в мае 2020 года, в последнее время, особенно с приходом тёплой погоды, почти никто не соблюдал.

Дарья Драй ИА REGNUM Перчатки на пассажирах метро Петербурге

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При этом обязательный масочный режим в общественных местах, при посещении организаций и учреждений, а также во всех видах общественного транспорта, включая такси, на вокзалах и в аэропорту, продлевается по 15 мая 2021 года.

Такие изменения внес губернатор Александр Беглов в постановление правительства Санкт Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)».

Напомним, 15 апреля в Петербурге зафиксировано 704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В стационарах скончались 30 человек.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5273 койки. Из них свободны 1 112 коек (21,1%). Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 28%. На ИВЛ находятся 163 пациента.