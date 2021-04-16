Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Полиция Чикаго опубликовало видеозапись с нагрудной камеры полицейского, застрелившего 13-летнего подростка. Об этом 16 апреля сообщает BBC.

На записи видно, как сотрудник полиции гонится за подростком, не переставая кричать: «брось, сейчас же брось на землю». Через несколько метров мальчик останавливается и поворачивается с поднятыми руками к полицейскому, однако тот стреляет ему в грудь, убивая одним выстрелом.

Судя по видео, в руках погибшего оружия не было. Однако пистолет нашли рядом с забором, где произошло происшествие.

Если судить по записям, то создается впечатление, что подросток, имея при себе оружие, убегал от полицейского, потом остановился и выбросил его за забор за секунду до того, как повернуться. Избавляясь от улики, мальчик рылся в кармане, и это могло создать впечатление, что он намерен выстрелить.

После публикации в Чикаго начались немногочисленные протесты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее одной из жертв стрельбы в американском городе Ориндж (штат Калифорния) стал девятилетний мальчик, который умер у матери на руках.