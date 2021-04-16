Москва, 16 апреля, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Ряд мер принимается Москвой в ответ на американские санкции. Какие именно меры, говорится в опубликованном 16 апреля заявлении МИД РФ.

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Во-первых, из России будут высланы десять американских дипломатов. Во-вторых, «ограничивается практика задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств».

«Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до десяти человек в год на основе взаимности», — говорится в сообщении.

В-третьих, Россия прекратит практику найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан РФ и третьих стран.

В-четвёртых, прекращается действие двустороннего Меморандума 1992 г. «О понимании в отношении «открытой суши». Это делается ещё и из-за того, что сотрудники американских диппредставительств систематически нарушают правила осуществления поездок по российской территории.

В-пятых, планируется прекратить в России деятельность подконтрольных Госдепу и прочим госструктурам США американских фондов и НПО.

«Очевидно, что из сложившейся крайне напряжённой ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций», — сообщается в заявлении.

Российское ведомство добавило, что Москва в качестве ответной меры на американский недружественный шаг задействовала часть мер, которые могут быть расширены.