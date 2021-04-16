Женева, Швейцария, , 20:03 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 804 807 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 138 688 383 человек. Такие данные приводит 16 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за день в мире скончались ещё по меньшей мере 12 955 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 978 935.

Напомним, днём ранее ВОЗ зарегистрировала 818 868 новых случаев заболевания, что стало максимальным показателем с 10 января 2021 года. Сообщалось также, что за сутки в мире скончались 13 163 больных COVID-19.