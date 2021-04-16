Москва, , 20:00 — REGNUM Высылка американских дипломатов и рекомендация послу США в РФ отправиться на консультации в Вашингтон — адекватный, симметричный и соразмерный ответ на конфронтационную политику Белого дома. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Россия будет реагировать жестко на любые подобные выпады. Уверен, что это не последние контрмеры. Мы ответим по всему спектру американских рестрикций», — заявил Слуцкий.

Вашингтон должен, наконец, осознать степень своей ответственности за деградацию двустороннего диалога с Москвой, отметил парламентарий.

«Такое значительное взаимное сокращение численности диппредставительства — серьезный сигнал к понижению уровня дипломатических отношений. Что дальше?» — задает он вопрос.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на высылку десяти российских дипломатов из США, десяти дипломатам США предложено покинуть Россию.

В ответные рестрикции входит прекращение деятельности в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским государственным структурам.

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