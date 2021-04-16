Нью-Йорк, США, , 19:58 — REGNUM Телеканал Starz заказал производство сериала в жанре хоррор-комедии «Сияющая долина» (Shining Vale). Об этом 16 апреля сообщил портал The Wrap.

В реализации этого проекта примут участие Грег Киннир («Лучше не бывает») и Кортни Кокс. Шоу будет состоять из восьми получасовых эпизодов.

Сюжет «Сияющей долины» расскажет о неблагополучной семье, которая приезжает в небольшой городок США и поселяется в доме с тёмной историей. Героиня Кокс в какой то момент поймёт, что в этом доме что-то не так, однако из всех членов семьи странности будет замечать только она.

Кортни Кокс хорошо известна поклонникам серии фильмов «Крик» по роли журналистки Гэйл Уэзерс. В 2022 году на экраны выйдет фильм ужасов «Крик 5», в котором она вновь сыграет этого персонажа.

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