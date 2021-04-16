Лондон, , 20:00 — REGNUM Компания H&M в Великобритании запустила бесплатный прокат мужских костюмов для собеседований. Об этом 16 апреля пишет издание vc.ru.

По данным vc.ru, так компания хочет сократить продажи ненужных людям вещей. Любой желающий сможет взять в прокат тёмно-синий костюм нужного размера (от XS до XXL), и ему не придётся платить при условии, что он вернёт костюм в течение 24 часов.

Добавим, что услугу планируют запустить и в других странах. В частности, 13 мая 2021 года бесплатно арендовать костюм на сутки смогут жители США.

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