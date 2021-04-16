Лондон, , 19:56 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 2596 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 34 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 16 апреля правительство Соединённого Королевства.

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Согласно последним данным, за весь период эпидемии в стране выявлено уже 4 383 732 носителя коронавирусной инфекции, по меньшей мере 127 225 случаев заболевания привели к летальному исходу пациента.

Напомним, накануне британское правительство сообщало о 2672 выявленных случаях инфицирования и 30 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.