Санкт-Петербург, , 20:01 — REGNUM Новая крупная партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), в количестве 73 800 комплектов, поступила 16 апреля в Петербург, сообщили в Смольном. Власти рассчитывают на ускорение темпов вакцинации для создания коллективного иммунитета.

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«Это уже четвертая поставка вакцины за последнюю неделю. В городе есть необходимый запас препаратов, нет очереди на вакцинацию. У петербуржцев есть все возможности привиться до наступления летнего сезона отпусков», — напомнил губернатор Александр Беглов. Он добавил: «Сейчас главная задача — не допустить новой вспышки заболевания».

Нарастающим итогом Петербург получил 726 212 комплектов доз вакцины, из них 13 770 доз — «ЭпиВакКорона», остальные — «Гам-КОВИД-Вак».

В Петербурге привито от коронавируса 487 411 человек, из них 335 844 человека полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 7987 человек, вторично — 5542 человека. Запас вакцины в городе составляет 238 801 комплект. Работает 134 пункта вакцинации.

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