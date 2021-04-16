Москва, 16 апреля, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Цены производителей промышленных товаров в России в марте 2021 года выросли в среднем на 3,6% по сравнению с февралём, а рост в годовом выражении ускорился до 16% с 10,7% месяцем ранее. Об этом сообщает 16 апреля Росстат.

QuoteInspector Рост цен

За I квартал 2021 года цены промпроизводителей выросли на 10,8%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 11,1%.

По предварительной оценке ведомства, в марте в добыче полезных ископаемых выросли цены для внутреннего рынка на сурьмяные концентраты — на 24,6%, коксующийся уголь — на 22,1%, руды и концентраты прочих цветных металлов — на 17%, необработанные природные алмазы — на 13,1%, обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть — на 11,9%, обогащенные уголь и антрацит — на 11,5%.

Отмечено существенное увеличение цен на отдельные виды нефтепродуктов. В частности, строительные, кровельные и дорожные нефтяные битумы подорожали на 47,4%, 38,4% и 31,8% соответственно, сжиженные пропан и бутан — на 25,1%, судовое топливо — на 17,8%, стабильный газовый конденсат — на 15,6%, индустриальные масла — на 14,6%, топочный мазут — на 12,4%, прочие тяжелые дистилляты — на 12,3%, нефтяной кокс — на 12,1%.

В металлургическом производстве выросли цены на феррованадий — на 26,2%, необработанное олово — на 16,5%, продукты прямого восстановления железной руды и прочее губчатое железо в кусках — на 15,0%, необработанное или полуобработанное серебро, или в виде порошка — на 14,9%, ферротитан — на 13,9%, феррохром — на 13,8%.