Лос-Анджелес, США, 16 апреля, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Кейтлин Нейкон, исполнившая роль Энид в постапокалиптическом сериале «Ходячие мертвецы», снимется в драматическом фильме Breathing Happy. Об этом 16 апреля сообщил портал Deadline.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Наркоман

Актриса составит на съёмочной площадке компанию Джону Д’Акино и звезде Зала славы НХЛ Филу Эспозито. Съёмки картины будут проходить в Тампе (штат Флорида, США) и Лос-Анджелесе (Калифорния).

Сюжет картины расскажет о том, как пытающийся излечиться наркоман, разорвавший отношения с друзьями и родственниками, проводит время в одиночестве. Как только он хочет отпраздновать годовщину отказа от вредных привычек, в его жизни появляются «демоны» из прошлой жизни. В качестве режиссёра и сценариста проекта выступает Шейн Брейди («Футболисты», «Грань времени»).

Напомним, Кейтлин Нейкон покинула сериал «Ходячие мертвецы» после 9 сезона. За исполнение роли Энид она была дважды номинирована на премию «Молодой актёр».