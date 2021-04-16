Москва, , 19:46 — REGNUM Пять дипломатов Польши будут высланы из России в качестве ответной меры, говорится в опубликованном 16 апреля заявлении МИД РФ.

В заявление, в котором перечислены меры, вводимые Москвой в ответ на санкции США, российское внешнеполитическое ведомство заявило:

«К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трёх российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, узнав, что США расширили санкции против России, Варшава в тот же день потребовала, чтобы три российских дипломата уехали из республики — якобы из-за враждебной Польше деятельности.

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