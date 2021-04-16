Санкт-Петербург, , 19:46 — REGNUM В социальной сети «ВКонтакте» объявлен старт приёма заявок на чемпионат по программированию VK Cup. Об этом 16 апреля сообщает издание vc.ru.

По данным издания, чемпионат пройдёт по четырём направлениям — олимпиадное программирование, мобильная разработка, машинное обучение и дизайн интерфейсов. Общий призовой фонд по всем направлениям составит 2,72 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что VK Cup — ежегодный чемпионат, организованный «ВКонтакте» совместно с платформой Codeforces и ML Bootcamp в Санкт-Петербурге. В 2021 году пройдёт уже седьмой по счёту конкурс VK Cup.

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