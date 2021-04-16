Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Амбициозные проекты американского бизнесмена Илона Маска по созданию подземных туннелей от Вашингтона до Балтимора по всей видимости можно «объявить мёртвыми», сообщает Bloomberg.

Маск рассказал о своей идее построить «метро для электрокаров» четыре года назад, однако с тех пор работа так и не сдвинулась с мёртвой точки. Более того, компания Boring, которая должна была воплотить смелые идеи бизнесмена, удалила всю информацию о подземных туннелях со своего веб-сайта.

«Масштабные инфраструктурные проекты часто остаются в памяти людей ещё долго после своей смерти, — отметила президент Strategic Economics Дена Белцер. — Думаю, что эти тоннельные системы точно можно объявить мёртвыми».

Напомним, что петля Балтимор-Вашингтон для электромобилей могла бы стать самым протяжённым тоннелем компании. Еще один подобный проект разрабатывается в Лас-Вегасе, где уже удалось построить систему чуть менее мили.