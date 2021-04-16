Москва, , 19:40 — REGNUM Сведения о доходах и собственности представителей законодательного и исполнительного органов власти Республики Крым и Севастополя в Совете Федерации за 2020 год опубликованы на сайте Совета Федерации 16 апреля.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков в 2020 году получил доход в 7 143 154,48. По сравнению с 2019 годом его доход вырос более чем на 400 тыс. рублей (годом ранее он составил 6 712 972 рубля, за 2018 год — 7,1 млн). Доход супруги сенатора составил 156 953,83 руб., что немногим меньше, чем в 2019 году (170,6 тыс. рублей). Автотранспорта семейная пара не имеет, однако в собственности Цекова есть два гаража, а также жилой дом в 82 кв. м, сарай, квартира в 52,5 кв. м, участок для индивидуального жилищного строительства. В собственности супруги земельный участок и доля ещё в одном, два жилых дома и доля в третьем, три квартиры.

Представитель Совета министров РК в Совете Федерации РФ Ольга Ковитиди по итогам 2020 года задекларировала доход в 5 456 489,29 руб. Это меньше, чем годом ранее — тогда сенатор заработала почти 6,6 млн рублей. Супруг сенатора в 2020 году заработал 746 118,82 руб. Интересно, что в 2019 году доход супруга Ковитиди составил 28 млн 794 тыс. 515,73, а в 2018 году — 45,2 млн рублей. Доход несовершеннолетнего ребенка супругов составил 27 515,61 руб. В собственности сенатора — пять квартир, все на территории России. Своего транспорта семья не имеет.

Представитель в Совете Федерации Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева в 2020 году получила доход в 5 964 087,42. Годом ранее сенатор Алтабаева, на тот момент — представитель ЗС Севастополя, отчиталась о доходе в 4 млн 687, тыс. рублей. По итогам 2020 года её супруг задекларировал доход в 142 506, 46руб., за 2019 год — 130 тыс. рублей. В собственности сенатора — участок в садоводческом объединении, жилой дом и квартира площадью 56,7 кв. м, супруг сенатора владеет двумя автомобилями Honda Civic.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Сергей Колбин занял кресло сенатора в октябре 2020 года. За 2020 год его доход составил 2 501 566,25 руб., доход супруги — 2 115 133,92 руб. В собственности сенатора — земельный участок в составе дачного объединения и квартира, а также автомобили Range Rover Sport и Ford Explorer, Моторное судно ТП-500, прицеп для легкового автомобиля ПА 004 «Бобер», прицеп для перевозки водной техники.

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