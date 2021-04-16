Ростов-на-Дону, , 19:37 — REGNUM Сенаторы от Ростовской области — Ирина Рукавишникова и Андрей Яцкин, отчитались о доходах за 2020 год, передаёт ИА REGNUM.

Так, согласно декларации, пандемийный год принёс Ирине Рукавишниковой 6 млн 70 тыс. 455,63 рубля. Как и годом ранее, у неё в собственности находятся земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 1783 кв. метра, жилой 739,6 кв. метра, две квартиры площадью 79,4 и 91,6 кв. метра, два нежилых помещения — 661,4 и 357,8 кв. метра. Личного автомобиля у сенатора нет. У несовершеннолетнего ребёнка Рукавишниковой в пользовании находятся участок, жилой дом и одна из квартир.

Сенатор Андрей Яцкин заработал за год 11 млн 172 тыс. 259,7 рубля, его супруга — 6 млн 458 тыс. 409,6 рубля. У главы семьи в собственности значится дачный участок площадью 2500 кв. метров, две квартиры площадью 137,3 и 117,8 кв. метра, машиноместо 19,8 кв. метра. С супругой и несовершеннолетним ребёнком он делит квартиру площадью 145,1 кв. метра.

В собственности у супруги — автомобиль Mercedes-Benz GLC GLC 250 4MATIC.

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