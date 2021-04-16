Ханты-Мансийск, , 19:33 — REGNUM В Югре уровень регистрируемой безработицы на сегодня составляет 1,87%. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

В России уровень регистрируемой безработицы составил 2,9%, в Уральском федеральном округе — 3,4%.

С начала 2021 года численность официально зарегистрированных безработных снизилась в Югре на 37,7%, так как упала активность обращений граждан в органы службы занятости, отметил исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости населения Югры Алексей Мокринский.