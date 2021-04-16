Москва, 16 апреля, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Любую инициативу Сербии по Косово Россия поддержит, сообщил 16 апреля журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Mid.ru Министр иностранныйх дел Сергей Лавров на встрече с сербским коллегой Николой Селаковичем

По итогам встречи с сербским коллегой Николой Селаковичем Лавров отметил, что Москва никогда не навязывает своей политики другим странам, в особенности — друзьям.

«Ещё раз подчеркну: будем готовы поддержать любую позицию, которую займёт Сербия, и будем готовы откликнуться на любое предложение о тех или иных шагах с нашей стороны, которые последуют от руководства Сербии».