Нур-Султан, , 19:32 — REGNUM Истребитель Су-30СМ Вооруженных сил Казахстана потерпел крушение в Карагандинской области, сообщает 16 апреля пресс-служба военного ведомства страны.

Катастрофа произошла при заходе истребителя на посадку в учебном центре города Балхаш.

Летчики успели катапультироваться и сейчас обследуются медиками.

«Во время проведения учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш потерпел крушение многофункциональный истребитель Су-30СМ. Экипаж самолета катапультировался, летчики живы и находятся под наблюдением медицинских работников», — сообщает пресс-служба.

Причины и детали произошедшего уточняются. К месту крушения самолета направлена специальная комиссия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции совершил экстренную посадку самолет с министром на борту