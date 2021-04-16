Лос-Анджелес, США, , 19:30 — REGNUM Кристен Уиг и Энни Мумоло пишут сценарий к будущему игровому фильму-мюзиклу Disney про злых сестёр Золушки. Об этом 16 апреля сообщил портал Deadline.

Пока не известно, будут ли они сниматься в этой картине, поскольку проект находится на ранней стадии реализации. Инсайдеры добавили, что даже если Уиг и Мумоло появятся в кадре, то они не будут играть Анастасию и Дризеллу Тремейн, поскольку эти роли достанутся молодым актрисам.

Напомним, Кристен Уиг и Энни Мумоло были номинированы на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий» за работу над фильмом «Девичник в Вегасе» (2011). Зрители также знают Уиг по роли Гепарды в кинокомиксе «Чудо-женщина 1984».

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