16 апреля 2021 | Время чтения 7 мин

«Бешеная собака снова у наших ворот… Нам не привыкать — мы на своей земле и будем защищаться», — заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и призвал все «патриотические силы» страны к концентрации вокруг общей цели — «дать решительный отпор возможным провокациям и агрессии». Жители страны ответили на призыв главы силового ведомства.

Мирослава Романенко, , 21:23 — REGNUM Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал все «патриотические силы» страны к концентрации вокруг общей цели — «дать решительный отпор возможным провокациям и агрессии». Об этом сегодня, 16 апреля, он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Аваков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Бешеная собака снова у наших ворот… Нам не привыкать — мы на своей земле и будем защищаться», — написал украинский министр.

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Аваков добавил, что консолидированные силы «государственников» и гражданских «патриотов-ветеранов» должны, объединившись, встать на защиту своей страны, как это было в 2014 году. Он также отметил, что сейчас Украина «сильнее и боеспособнее», чем в 2014 году.

Заявление министра внутренних дел Украины обсудили читатели телеграм-каналов «Шептун» и «Первый независимый». Среди комментаторов были те, кто поддерживал антироссийскую риторику министра. Также были и те, кто предлагал в первых рядах отправить «защищать свою землю» самого главу силового ведомства и других политиков и депутатов, а также их детей. Третьи задались вопросом, как это «бешеная собака у ворот» только сейчас, если семь лет украинцам твердят, что ВСУ с 2014 года «воюют» с Россией.

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Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Так у ворот или уже давно во дворе? Не понимаю я этих политиков. Он что, отрицает наличие войск врага?» — спрашивает Alexander G.

«Арсен Авакян уже нервничает. Куда валить призадумался… С кем война российско-украинская восьмой год? Если войска так и не явились на войну?» — спрашивает А. А.

«Аваков из первых,[кто] выйдет с хлебом и солью», — считает Edvard.

«Ой, ой, ой… А не тот ли это Аваков, который в 2014 [году] написал, что «менты — не люди»? А он вообще кто?» — спрашивает Паша.

«Аваков забыл, как судорожно посты о Трампе вытирал?» — задал вопрос Дмитрий Н.

«Как это «у ворот»?! Он же уже как 7 лет во дворе или в хате!» — отметил Сергей Г.

«Самая главная собака — на Банковой (офис президента Украины — М. Р.)», — Igor. K

«Не «у ворот», а у СЕНИНОГО БРОНЕЗАБОРА (у «стены», которую начал строить в 2014 году на границе с Россией бывший премьер-министр Арсений Яценюк)!» — добавил Aleksandr.

«Аваков одним из первых побежит целовать руку Путину», — считает один из читателей.

«Украинцы никак не поймут, что время работает на РФ. Каждый день 2,5 тыс. украинцев берут российское гражданство. За неделю 15 тысяч. Целый районный центр. России спешить некуда… А как только Украина нападет на Донбасс, так пять дней — и все закончено. Без потерь и жертв. Век то уже 21-й», — отметил В. В. Кобелюха-Барский.

«Посмотрим, как все депутаты и их дети пойдут защищать, и Аваков в том числе», — добавила Инна Т.

Мартовские коты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«О какой Родине он говорит?» — задался вопросом Геннадий П.

«Если он ее (родину]— М. Р.) здесь от бандитов защитить не может, то что он будет делать в окопах, брехун?» — спрашивает Наталья.

«Собака ему брат! Учитывая состав добробатов, братья ему рецидивисты, наркоманы и алканы…» — добавил Александр.

«И сколько тогда ещё погибнет мирного населения? А я забылась, о нас же никто не думает…» — отметила Marina.

«Пусть призывает главных патриотов, что рисовали стены у офиса президента, а также детей депутатов. Почему государство меня всегда кидает в сложные моменты, повышает коммунальные услуги, урезает социальные выплаты населению, и за это я должен отдать жизнь родине??? Ведь пойти на масштабную войну против России, это 200 процентов смерть. Это все равно, что на велосипеде лоб в лоб в грузовик ехать… И самое интересно, что он будет дома сидеть, а как только поймет, что пахнет жареным, улетит в Израиль, или где там еще у него гражданство, вот это патриот», — отметил Dober.

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«Вот когда нищий народ призывает их услышать и понять, власть не слышит, а теперь обо*рались. А почему наши дети должны воевать, за кого идти обязаны? За власть, которая нас не слышит?» — спрашивает S√etik.

«Пусть идет сам вместе со своими собратьями по разуму и весь КМ (кабинет министров — М. Р.) и ВР (Верховная рада — М. Р.). А то привыкли бросаться лозунгами из своих кабинетов и кресел. Облезут», — добавила Валентина Л.

«Давай, лохи, защищать наши миллиарды, награбленные у вас, а мы слиняем, пока вы гибнуть будете!» — написал Иваныч ВаЛиВ.

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Москали Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Отправьте батальон Верховная рада и офис президента, и мы победим», — предложил Yevgeniy P.

«Интересно, где Аваков видел на просторах Украины государственников? Хоть одного? Одни «князья», которые из грязи поднялись», — отметила Надежда К.

«Так пусть сам и идёт воевать. Как можно вообще думать даже о таком?» — задается вопросом Валерий П.

«Перефразируя Голду Меир, война на востоке Украины закончится, когда все, кто в правительстве, — будут любить своих детей больше, чем ненавидеть Донбасс!» — добавила Людмила.

«На защиту родной земли», говоришь. Так, а земли-то нету, продана. Про объединение заговорил, так разъединили всех старательно. Стерненко (радикал Сергей Стерненко, убивший в 2018 году человека в Одессе — М. Р.) тебе государственник, Пашинский (Сергей Пашинский, бывший и. о. руководителя администрации президента Украины (2014 год) — М. Р.), Парубий (Андрей Парубий, бывший спикер Рады — М. Р.), Порох (Петр Порошенко, бывший президент — М. Р.) и т. д. твои побратимы. А у нас локдаун, не можем мы, пропусков у нас нет ни на метро, ни на троллейбус», — пишет Елена.

«А какую страну он имеет в виду и какой народ? Тот, где его вилла находится или где родился, или где капиталы находятся?, — спрашивает Юрий П.

«И прекрасно. Нет большей мотивации для этих «патриотов», по улицам шатающихся с факелами и красные линии рисующих, — валить из страны или как минимум заткнуться и тихо сидеть. Закон о мобилизации таким образом, что в случае чего — первыми повестки получат именно они», — добавила Елена.

Окоп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В большинстве своем украинцам кроме нищеты своей защищать нечего, а Авакову терять есть что. Вот и вспомнил вдруг о нищих братьях…» — отметил Stanislav.

«Аваков (через военкоматы) гребёт всех подряд и не боится, что они на фронте могут братание устроить. Отборных майданутых посылай и сам во главе иди! А нормальным людям недосуг. Вон, у меня за стенкой сосед с утра квартиру ремонтирует. И сверху звуки дрели раздаются. Народ использует локдаун с пользой», — отметил S. Sh.

«Смотря кого считать врагом, если тех тварей, что с 1991 года грабит народ Украины, то завсегда пожалуйста», — добавил Сергей К.

«От кого нужно защищаясь страну, так это от него и ему подобных», — добавил Андрей К.

«Кто всё это затеял, чьих рук и умов дело, пусть те и расхлёбывают, а ребят оттуда вернуть домой надо», — резюмировала Алла.

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Напомним, 16 апреля мэр западноукраинского города Львова Андрей Садовый встретился с временной поверенной в делах США Кристиной Квин. Во время встречи он попросил дипломатического представителя США на Украине помочь организовать территориальную гражданскую оборону в городе ввиду опасений российского вторжения.