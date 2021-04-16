Париж, , 20:06 — REGNUM Президенты Германии, Франции и Украины Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели переговоры, по итогам которых призвали РФ переместить войска подальше от российско-украинской границы. Об этом сообщило 16 апреля агентство Reuters.

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Меркель и Макрон подчеркнули важность выполнения Минских соглашений, а также призвали продолжать работу в рамках «нормандского формата». Политики заверили Зеленского в том, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Зеленский, общаясь с журналистами, отметил, что президент РФ Владимир Путин в переговорах не участвовал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины прокомментировал предстоящую встречу президентов РФ и США. Он заявил, что такой диалог важен, в том числе и для Украины.

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